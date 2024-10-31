У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец штвартим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк тексти о схадзки Националногo совиту Руснацох и о початку виборней настави руского язика за школярох основней школи у Суботици.

У рубрики Нашо места тексти о штвартих Дньох толеранциї Шайкашскей, хтори отримани у Дюрдьове, о манифестациї Домашнї шпайз и о початку роботи Оддзелєня библиотеки у Руским Керестуре, о новей опреми у Совитовалїщу за дзеци у Доме здравя у Вербаше и о Туристично-привредней манифестациї „Срим клоб коб фест”, хтора отримана у Шидзе. У рубрики Економия тексти о пестованю заградкарских културох на стародавни способ, о безплатней анализи жеми, и представени кломфер Звонко Митров зоз Шиду.

У рубрики Култура и просвита тексти о представяню видавательнєй дїялносци НВУ „Руске слово”, Завода за културу войводянских Руснацох и Рускей матки на 67. Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе, о єшеньским подобовим салону у Вербаше и о тим же уметнїк з Вербасу Владо Няради достал першу награду за малярство на медзинародней вистави у Лапове.

У рубрики Людзе, роки, живот тексти о проф. др Маї Бульчик Чупич, специялистки оториноларинґолоґиї и алерґолоґиї з Нового Саду, и о ґинеколоґийно-акушерскей шестри Кристини Лїляк з Нового Саду. У рубрики Духовни живот тексти о Кирбайох у Новим Орахове и Суботици и о активносцох керестурскей парохиї.

У рубрики Спорт тексти о фодбалских стретнуцох у наших местох, о змаганьох рукометних, столнотенисерских и атлетских клубох, о 30-тей побиди кобули Парма Ферм з Руского Керестура на Державним першенству, после хторого одходзи до заслуженей пензиї, як и о наградох хтори достали нємецки овчаре Биляни и Михала Надьових з Руского Керестура.

Як додатки у тим чишлє Дикица и Мозаїк.