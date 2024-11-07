У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец пиятим чишлє новинох „Руске слово” мож пречитац теми хтори означели тидзень за нами. На Тижньовнїку обявени текст о инициятиви Мисиї ОЕБСУ и Совиту Европи о хторей бешедоване у Руским Керестуре. У рубрики Нашо места з тей нагоди мож пречитац о науковим симпозиюму хтори будзе отримани у Руским Керетсуре и Новим Саду за нагоди означованя 150 роки од народзеня валадики Дионизия Нярадия.

На бокох Економиї обявени искуства у продукциї квеца, як и совити кед слово о шатви сцернякових културох. У рубрики Духовни живот мож пречитац текст о Традицийним конкурс парохийного Каритасу св. о. Миколая з нагоди октобра – мешаца котри пошвецени солидарносци зоз старшима особами.

У рубрики Култура и просвита обявени текст о шветочним концерту з нагоди означованя 60-рочнїци Школи за основне музичне образованє у Кули. На бокох рубрики Людзе, роки, живот обявене стертнуце зоз Владимиром Ивановим зоз Ґосподїнцох.

На спортских бокох обявени тексти о стретнуцу Женского рукометного клуба „Русин” и ЖРК „Вербас” и наявени Други ноцни трунир у малим фодбалу хтори почнє нєодлуга.

У тим числу обявени додатки: Руснаци и швет и Мозаїк.