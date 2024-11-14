У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 46. чишлє новинох ,,Руске слово” у рубрики Тижньовнїк вецей о Окрулим столу Дружтва за українски язик литерартуру и културу на хторим бешедоване о проблемох и успихох меншинских язикох у Войводини.

На бокох Нашо места акцент на принєшеним Правилнїку Подручней канцелариї Националного совиту рускей националней меншини у Коцуре. З нагоди ошлєбодзеня општини Шид, додзелєни Новемберски награди.

У рубрики Економия слово о шатви жита, алє и продукциї меду у Руским Керестуре.

У рубрики Култура и просвита видвоюєме промоцию кнїжки о Арсенийови Теодоровичови и Арсенийови Марковичови хтора отримана у Крижевцох. У дюрдьовским Културно-уметнїцким дружтве почала нова сезона, тогорочна културна манифестация „Костельникова єшен” почина на пияток 15. новембра, а „Коцурка чутка” будзе отримана 23. и 24. новембра.

У рубрики Людзе, роки, живот напис з нашей прешлосци, односно репортажа о Миколови Будинского Бруґошови хтори перши у Руским Керестуре почал садзиц вецей файти паприґи, алє и овоци. На бокох рубрики Дружтво историчар Дюра Гарди бешедує о значеню державного швета, Дню примиря у Велькей войни хтори означени 11. новембра.

У рубрики Духовни живот вецей о активносцох у керестурскей парохиї, алє и активносцох дзецох у просторийох парохиялного Каритасу у Коцуре.

На рибалову Еделински у Руским Керестуре отримане остатнє змаганє у спортским рибалову на фидер, рукометашки и рукометаше Русина бавели свойо змаганя, а ту и вше актуални вистки о одбавених змаганьох у фодбалу. Шицко спомнуте, на спортских бокох.

Дидатки у тим чишлє Руске словечко у хторим представени кнїжки за дзеци, и Мозаїк хтори преноши позитивни упечатки зоз програми за студендтох Work and Travel.