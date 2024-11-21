У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 47 чишлє новинох „Руске слово” анатомию нашого часу пише Александар Паланчанин о попису жительства и хаснованю меншинских правох. На Тижньовнїку текст о початку виборней настави руского язика у Суботици и святочней схадзки з нагоди першей годзини.

На рубрики Нашо места тексти o проблему напущених псох у Руским Керестуре, хторих єст вше вецей, дньох диябетесу, наградох хтори после конкусру библиотека у Вербаше подзелєла дзецом.

На бокох Економиї напис о єшенских искуствох о садзеню цвикли, туристична аґенция зоз Вербасу була на медзинародним сайме у Краґуєвцу, Одбор за польопривреду, лєсарство и водопривреду наявел же плановани субвенциї за 2025. рок 111,4 милиярди динари.

На бокох Духовни живот текст о нових менованьох у нашей грекокатолїцкей епархиї, и текст о визитациї наших манастирох ґенералней настоятельки ш. Софиї Лебедович. На бокох Култура и просвита тексти о манифестациї Костельникова єшень у шицких наших местох и о рочним концерту КПД „Дюра Киш” у Шидзе.

На бокох Людзе, роки, живот напис о Якимови Киметови Гаргайови з Новго Саду. На бокох Спорту тексти о концу єшенскей часци фодбалского першенства.

Горуци тепши стандардна рубрика пише о карфиоловей мусаки, а додаток Дом и фамелия.