У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 48. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о учебнїкох на язикох националних меншинох, хтори видава Завод за видаванє нїзкотиражних учебнїкох зоз Нового Саду. Ту и текст же на вимогу Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох у будинку Явней медийней установи РТВ, на пано у голу, тих дньох врацена таблїчка зоз меном Иринея Тимка.

У рубрики Нашо места тексти о Фестивалу ручних роботох, домашнїх колачох и жимнїци, у Кули, о преподаваню за керестурских школярох о превенциї покалїченьох у транспорту, о Медзинародним фестивалу фолклору „Дзеци чуваре традициї – дєрма” у Коцуре, о предстояцих виберанкох за совити месних заєднїцох у општини Шид, о Огньогасним балу у Дюрдьове и новей турнї на церкви у Миклошевцох.

У рубрики Економия тексти о академиї з нагоди 70 рокох иснованя Польопривредного факултета Универзитета у Новим Садзе и о сибирским лимуну, хтори рошнє и у Руским Керестуре.

У рубрики Култура и просвита тексти о заключней програми 31. Културней манифестациї „Костельникова єшень” у Коцуре, о 27. Мултимедиялней манифестациї за младих „Дньовка” у Руским Керестуре, о Рочним концерту Руского културного центру у Новим Садзе.

Ту и тексти о тим же у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе представена видавательна дїялносц Руснацох у Републики Горватскей, о 14. Медзинародним фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка” и о Медзинародней науковей конференциї „Виволаня на розкрижю културох. Нови попатрунок на сербско-українски културно-историйни вязи”, хтора отримана у Беоґрадзе.

У рубрики Людзе, роки, живот текст о жимскей роботи – забивачки – дакеди и нєшка – у Шидзе, а у рубрики Духовни живот тексти о кирбайох хтори преславени у Кули, Ґосподїнцох и Беркасове.

У рубрики Спорт тексти о фодбалских и рукометних стретнуцох у наших местох, о жимским турниру у малим фодбалу у Керестуре и успиху Адиони Рац у каратеу, хтора у Нишу, на купу Сербиї за пионирох, за Карате клубу „Червинка” освоєла бронзову медалю.

У рубрики Инфроматор мали оглашки и In memoriam-и. Од додаткох у тим чишлє Литературне слово