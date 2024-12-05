У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Вишло 49. число новинох „Руске слово”. На Тижньовнїку обявени текст о подписованю контрактох зоз Буджетским фондом Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, як и звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох.

У рубрики Нашо места з тей нагоди висти зоз керестурскей школи, Кирбаю у манастире шестрох слижебнїцох у Коцуре, схадзки Скупштини општини Шид, и о подзелєним наградом студентом зоз Коцура. Тиж так и о реаґованю керетсурцох на вирубани древа и схадзки Совиту Месней заєднїци Руски Керестур.

На бокох Економиї обявени искуства у продукциї риби на рибалове у Руским Керстуре. Цала рубрики Духовни живот пошвецена медзинародному симпозиюму о 150 рокох од народзеня владики др Дионизия Нярадия хтори отримани у Руским Керестуре и Новим Саду.

У рубрики Култура и просвита у тим чишлє обявени тексти о промоциї кнїжки др Янка Рамача „Єден вояк, два рабства и три униформи” хтора отримана знагоди 70-рочнїци Филозофского факултета, о ювилейней 20. подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” и традицийней поетскей манифестациї „Вечар Мафтея Виная” у Суботици.

У рубрики Людзе, роки, живот госцинска Оксана Рамач Марянац. На спортских бокох у центре поваги були стретнуца фодбалерох Русина и Бачки зоз хторим закончена єшеньска часц першенства, як и текст о Чукияди, змаганю риболовцох у Руским Керестура.

У тим числу обявени додатки Дикица и Мозаїк.