У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, седмим чишлє новинох „Руске слово” Анатомию нашого часу пише др Борис Варґа, о осемдзешатей рочнїци НВУ „Руске слово” – мости, маґия и економия.

У Тижньовнїку текст же до школох з руским наставним язику у Руским Керестуре и Коцуре перша класа достала учебнїки хтори хибели у комплету на початку рока, а на Округлим столє комитету фаховцох за европску повелю о реґионалних и меншинских язикох бешедоване о нєдостатку занятих у РТ Войводини.

На рубрики Нашо места тексти о друженю пензионерох керестурскей Школи „Петро Кузмяк”, тиж и о петициї хтору подписую гражданє Руского Керестура же би ше положело лєжаци полицайци у Русинскей улїци, Дом здравя у Вербаше достал нову опрему, а у Шидзе були два колбасияди Сримска и Шидска, бул и „Бал широких сукньох” у Дюрдьове. На бокох Економиї тексти о тим же землєдїлска задруґа „Керестурска паприґа” зоз Руского Керестура помага отримованє Жимскей школи за польопривреднїкох, ту и кратки водзач за землєдїлцох як по нових стандардох обрабяц жем.

На бокох Култура и просвита текст о тим цо Новинско-видавательна установа „Руске слово” вида 2025. року, же то буду кнїжки хторим ше найбаржей буду радовац дзеци. Зазначене и о Трох деценийох кодификованого руского язика у Словацкей. ОШ „Братство Єдинство” у Коцуре применює нови иновациї у образованю. Госц на бокох Людзе, роки, живот пишеме Славко Штранґар, хтори вельо роки препродавел у жимним Сибиру на роботи, а нєдавно ше преселєл до Керестура.

На Духовним боку текст Лурдескей дзевятнїци у Коцуре и Керестуре, о дзецинских роботньох у коцурским Каритасу и розгварка о друженю старших людзох у керестурским Каритасу хторим помага о. Ярослав Варґа.

На бокох Спорту текст о атлетичатки Валетини Надь зоз Руского Керестура хтора на державним атлетским змагану завжала друге место. На скупштини рибарского дружтва Коляк зоз Руского Керестура вибрани нови предсидатель.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох, а вишли додатки Дружтво и Руснаци и швет.