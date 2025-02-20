У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У осмим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о схадзкох Одбору за образованє и Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного Совиту Руснацох.

У рубрики Нашо места текст о студентских протестох, а у рубрики Економия тексти о реґенеративней польопривреди и правеню пинятох.

У рубрики Култура и просвита тексти о пририхтованю за предстояци 35. Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка, о наступу фолклорного ансамбла КУД Тарас Шевченко у Ковачици, о скрацених годзинох у школох и рокерским вечару у КПД Карпати у Вербаше.

У рубрики Людзе, роки, живот здогадованя на дакедишнього познатого дохтора у Шидзе др Дюру Тимка, а у рубрики Дружтво представена библиотека Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк з Руского Керестура.

У рубрики Духовни живот текст о пририхтованю за першу причасц у наших парохийох. На бокох спорту текст о пририхтуюцих стретнуцох ФК Искра з Коцура и младших катеґорийох ФК Русин з Руского Керестура за предстояцу сезону.

Од додаткох у тим чишлє Руске словечко и Дом и фамелия.