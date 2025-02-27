У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 9. чишлє новинох ,,Руске слово” у рубрики Тижньовнїк вецей о нєдавно отриманей схадзки Одбору за образованє при Националному совиту Руснацох. Прешлого тижня отримана и схадзка Одбору за информованє.

О протестох и протестних шейтаньох по наших местох предлужуєме и у тим чишлє, док на бокох Економия интересантни напис о погосцительним обєкту „Винтидж гил ин” и бизнису Ґецанових з Руского Керестура.

На бокох Култура и просвита написи о означеним Дню мацеринского язика, у Дюрдьове госцовали керестурски ґлумци зоз представу „Полїчки”, док у Кули отримана Рочна скупштина РКУД „Др Гавриїл Костельник”.

У рубрики Людзе, роки, живот наш госц Владимир Салонски зоз Ґосподїнцох. Дружтво преноши вецейрочни анґажман Владимира Дїтка, нашого колеґи новинара, у писаню писньох за фестивал „Ружова заградка”, док у рубрики Духовни живот, вецей о Вельким посту хтори пред нами.

На бокох Спорту о тим як ше пририхтую нашо фодбалере, алє и рукометашки, о успиху Ґлорияна Штранґара у каратеу, алє и о нєдавним успиху керестурскей екипи на змаганю у спортским риболову.

У тим чишлє и Додаток – Литературне слово.