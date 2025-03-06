У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 10 чишлє новинох „Руске слово” на Тижньовнїку текст о студентских протестох у наших мастох и у Нишу. На рубрики Нашо места текст о тим же ЯКП „Руском” зоз Руского Керестура керчел черяки и конари на двох локацийох. Здруженє женох Байка мало скупштину, концерт Горуцих кромпльох зоз Руского Керестура бул у Шидзе, а „Наш бал” завар сезону балованя.

На бокох Економиї пише о актуалних роботох у коцурским хотаре и о тим же треба прикармиц жито. На бокох Дружтво текст о школскей библиотеки у школи у Коцуре о хторей приповеда учителька Сенка Медєши визначуюци же кнїжка рай за залюбених до красного слова.

На бокох Култура и просвита текст о тим же у Руским културним центру у Новим Садзе закончена сезона праткованя. На бокох Людзе, роки, живот госцинска Mария Hома зоз Руского Керестура роздумує о тим же у живоце треба охабиц шлїд у тим цо робене.

На Духовним боку текст о Каритасових прадкох у Коцуре, нащиви дзецох зоз римокатолїцкей церкви зоз Селенчи нашей церкви у Шидзе, означело ше 70. роки покойного пароха о. Михайла Малацку, а була и промоция його кнїжки у Руским Керестуре.

На бокох Спорту зазначене же Фодбалски клуб ,,Искра” зоз Коцура бевел реми пред початком першенства, Фодбалски клуб „Русин” освоєл вельки три боди на домашнїм терену, а Жески рукометни клуб ,,Русин” поражени на отвераню полусезони. Мирослав Тимко зоз Нового Саду лапа риби и то му гоби, а ходзи и на змаганя.

Горуци тепши стандардна рубрика у новинох, а вишли и додатки Дикица и Мозаїк.