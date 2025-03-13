У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У єденастим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк тексти о схадзкох Одбору за културу Националного Совиту Руснацох, Роботного цела за науку и Роботного цела за младих.

У рубрики Нашо места текст о студентских протестох, о тим же амбуланта у Коцуре достала нову стоматолоґийну опрему и же школа у Руским Керестуре достала штири нови клими. Урубрики Економия тексти о продукцию меблю з плочастого материялу у Руским Керестуре и дополнєню Закона о польопривреди и руралним розвою.

У рубрики Култура и просвита тексти о означовану Дня женох 8. марца у Дюрдьове, и концерту Нашому валалу у Руским Керестуре.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Славко Гербут з Руского Керестура, а у рубрики Дружтво Саня Сакач хтора за свойо папаґаї достала два златни медалї и Шампионски погари и Борислав Барна зоз Шиду хтори ма етно-хижу. У рубрики Духовни живот текст o Шветовим молитвовим дню у Новим Садзе.

У рубрики Спорт тексти о тим же Ґлориян Штранґар на Школским першенстве Войводини у каратеу освоєл златну медалю и фодбалских стретнуцох у хторих ше змагали клуби з наших местох.

Вишли и додатки Мозаїк и Руснаци и швет.