У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 12. чишлє новинох „Руске слово” Анатомию нашого часу пише Олена Папуґа о актуалних шветових случованьох.

На Тижньовнїкутекст о схадзки Националного совиту Руснацох. На рубрики Нашо места тексти о помоци Планчаковим хтори жию на салашу у барз чежких условийох, була схадзка СО Кула, отворени шалтер за поднїмательох у Вербаше.

На бокохЕкономиї пише о тим же у Керестуре и у Коцуре моцна буря направела чкоди у заградох и поваляла пластенїки, директор Польопривредней фаховей служби зоз Зомбора Владимир Сабадош на дзень державносци достал повелю и златну медалю за резултати у польопривреди.

Боки Култура и просвита пошвецени фестивалу Ружова заградка хтори отримани прешлого викенду. На бокох Людзе, роки, живот представени всестрани чловек Йоаким Яша Шанта зоз Бачкей Паланки. На Духовним боку текст о Шветовим молитвовим дню, отвераню уметнїцкей роботнї у Екуменскей гуманитарней орґанизациї и дзевятнїци св. Осифови у Руским Керетуре.

На бокох Спорту пише же Бачка з Дюрдьова страцела на домашнїм терену, Бикичaнє достали бод, на Школским першенстве Сербиї у каратеу Ґлориян Штранґар достал бронзову медалю. Керестурци були на школским атлетским першенстве у Зомборе.

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