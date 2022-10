У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штерацец треце число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о предвиберанкових активносцох за порядни виберанки за членох националних совитох националних меншинох хтори буду отримани 13. новембра. На Наших местох мож пречитац о тим як означени Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни у наших местох.

Економия пише о Владимирови Сабадошови хторому додзелєне припознанє за животне дїло, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о уметнїцкей творчосци Силвестера Макая, скулптора, маляра и писателя зоз Коцура.

Духовни живот пише o активносцох у Каритасу, а на бокох Людзе, роки, живот у тим чишлє наш госц Владимир Кочиш зоз Дюрдьова.

На Спорту мож пречитац о резултатох и пласманох наших фодбалерох, ялє и о красним успиху атлетичара Дюли Фаркаша и каратисти Ґлорияна Штранґара зоз Руского Керестура.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а вишли и додатки Мозаїк и Литературне слово.

