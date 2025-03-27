У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 13. числу новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк вецей о схадзки Координациї националних совитох на хторей ше розправяло о новим Акцийним плану як и о финансованю националних совитох. На бокох Нашо места Руске предлужує о протестох у Руским Керестуре, Вербасу, Шиду як и на драги медзи Кулу и Вербасом. Отримана схадзка Скупштини Шид на хторей ше тиж протествовало, а инцидентни нєскладаня означели и Рочну скупштину Рускей матки.

Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписал конкурс за софинансованє новей опреми за преробок продуктох. О тим вецей на бокох Економиї, як и напис о роботи зоз прикрасками з полудрагоциного каменя.

У рубрики Култура и просвита о Медзинародним сайму кнїжкох у Новим Садзе и представених кнїжкох по руски НВУ „Руске слово”, Заводу за културу войводянских Руснацох, Рускей матки и КПД ДОК и Дружтва за руски язик, литературу и културу. Почал и 57. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї. У рубрики Людзе, роки, живот представени Роберт Ерделї, млади уметнїк з Винковцох, а на бокох Дружтво – библиотека на парохиї у Руским Керестуре.

У рубрики Духовни живот напис о шестрох Служебнїцох, хтори шветочно закончели духовну обнову и преславели ювилеї.

На бокох Спорту вецей о одбавених змаганьох и резултатох наших фодбалерох, младих керестурских фодбалерох, рукометашох и столнотенисерох.

У тим чишлє додаток – Литературне слово.