У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 15. чишлє новинох ,,Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк вецей о нєдавно отриманей явней годзини у Суботици, як потримовки обновеному ученю руского язика у тим месце. О протестох и протестних шейтаньох по наших местох предлужуєме и у тим чишлє.

На бокох Нашо места информация о початку вибудови канализациї у Коцуре, алє и подписаним контракту о реконструкциї Ґимназиї у Вербаше.

Боки Економиї, медзи иншим, преноша искуства Єлици Митрович зоз Шиду у продукованю пресади.

У рубрики Култура и просвита видвоюєме напис о Школярскей компаниї ДИҐИМОС хтору формовали керестурски школяре, док ше на Зонскей смотри рецитаторох школяре з Керестура и школярка з Коцура пласовали на покраїнски уровень. У Руским Керестуре отримани XXVIII Бамби фест.

У рубрики Людзе, роки, живот наш госц Силвестер Ґайдош, музичар зоз Коцура.

У Руским Керестуре отримане стретнуце Слово живота за младих, чесни шестри учели дзеци печиц паски, а у Вербаше отримана духовна обнова за священїкох. О шицким детальнєйше у рубрики Духовни живот.

На спортских бокох и у тим чишлє актуални змаганя и резултати спортистох, старших и младших фодбалерох, рукометашох и рукометашкох.

На бокох Горуци тепши – Вельконоцни єдла, а додатки у тим чишлє – Мозаїк и Руснаци и швет.