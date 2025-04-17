У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 16. чишлє новинох „Руске слово” вельконоцна винчованка владики кир Георгия Джуджара у хторей владика винчує шицким радосне швето воскресеня Христового.

На бокох Тижньовнїк пише о тим же на заєднїцкей схадзки Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох розподзелєни средства по Конкурсу Одбору за културу за орґанизованє манифестацийох, и дати предклад розподзельованя средствох по двох покраїнских конкурсох.

На Духовних бокох тексти о преславеней Квитней нєдзелї у наших парохийох. На бокох Нашо места тексти о зборох гражданох и протестох, вельконоцних вашарох у наших местох, кладзеню климох у керестурскей школи.

На рубрики Култура и просвита пише о промоциї моноґрафиї „Мит завичаю у творчосци Михайла Ковача” др Ани Римар Симунович хтора була у Заводу за културу войводянских Руснацох. У Руским Керестуре, закончени тогорочни 57. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї зоз дзецинску представу „Инсталуй и ти дїдов джи пи ти” Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя”.

На Економиї текст о ярнїх польопривредних роботох у Коцуре, и о тим же оптимални период за садзенє кукурици од 5. по 25. април. На бокох Людзе, роки, живот розгварка зоз др Татяну Дюдяр Лукач хтора роби у Дому здравя у Руским Керестуре, а по походзеню є зоз Петровцох. Рубрика Спорт пошвецена ярнїм першенством у фодбалу, рукомету и другим спортом.

Вишли и додатки Руске словечко и Дом и фамелия, ту и рецепти за покус забути Вельконоцни єдла – квашену капусту и за студзенїну.