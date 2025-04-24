У новим „Руским слове”, идуце число видзе 9. мая

НОВИ САД – У седемнастим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о формованю и о составе новей Влади Републики Сербиї, у рубрики Нашо места тексти о дочеку бициґлистох зоз Стразбуру, о протестох у наших местох и о обичаю облїваня на други и треци дзень Велькей ноци у Коцуре, Руским Керестуре и у Дюрдьове.

Урубрики Економия текст о виглєдованю кельо чловек деґрадує обрабяци поверхносци, а у рубрики Духовни живот тексти о преслави Велькей ноци у наших парохийох.

У рубрики Култура и просвита мож пречитац текст о Вельконоцним рочним концерту Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, а у рубрики Людзе, роки, живот представени Александар и Сара Джуджарово зоз Шиду.

У рубрики Дружтво текст о Явней библиотеки Данило Киш з Вербасу, на Спорту тексти о фодбалских стретнуцох у наших местох, як и о змаганьох у каратеу.

Од додаткох у тим чишлє Литертурне слово.

Шлїдуюце число новинох „Руске слово” видзе 9. мая, як двочисло.