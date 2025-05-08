У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 18–19 двочишлє новинох ,,Руске слово” у рубрики Тижньовнїк вецей о схадзки отриманей у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ хтору зволал новоменовани министер Демо Бериша, на хторей присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

У рубрики Нашо места рижнородни висти зоз наших местох, а медзи нїма и висти о нових ознакох и реґистрациї моторних и приключних машинох у општини Кула, о отриманим протестним сходу бициґлистох з Коцура и Руского Керестура, як и комуналних роботох по наших местох.

На бокох Економия фаховци совитую о роботох и защити ярнїх културох.

У Заводзе за културу войводянскийх Руснацох у Новим Садзе отримана промоция актуалних виданьох Рускей матки, док у Сечню на 55. Покраїнскей смотри рецитованя участвовали и нашо рецитаторе. Вецей о тих, як и о других темох у рубрики Култура и просвита.

У рубрики Людзе, роки, живот новинарка Мария Афич бешедовала зоз Ирину Чернок зоз Руского Керестура. На бокох Духовни живот о преславеним швету Дзуря, а ту и интересантни напис о Медзинародним екуменским конґресу у Риме на хторим були и представителє грекокатолїкох.

На бокох Спорту прегляд фодбалских и рукометних змаганьох у остатнїх двох тижньох.

У найновшим чишлє и два Додатки – Мозаїк и Дикица.