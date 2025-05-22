У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 21. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк тексти о урядовей нащиви министра за людски и мешински права Дема Бериши Националному совиту Руснацох у Руским Керестуре, о порядней 32. схадзки Националного совиту и о всенародним собору хтори Сербска народна странка орґанизовала у Нишу.

У рубрики Нашо места тексти о преслави рочнїци присельованя Руснацох зоз Руского Керестура до Нового Орахова, хторе ше збуло 1946. року, о протестох студентох у блокади у Суботици, Вербаше и збору гражданох у Дюрдьове. У рубрики Економия текст о 92. Медзинародним польопривредним сайму на Новосадским сайму у Новим Садзе.

На бокох Култури и просвити текст о змаганю у шпиваню за дзеци под назву „Шпиваночка”, хтору у Коцуре орґанизовало КУД Жатва, вец тексти о актуалних подїйох у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, о нащиви студентох з Польскей „Рускому слову” и керестурскей школи и о Рочней скупштини КПД „Дюра Киш” у Шидзе.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Михайло Канюх зоз Ветернику, а у рубрики Духовни живот текст о Ювилею восточних католїцких церквох у Риме и промоциї у Новим Садзе ювилейного рока и Марийового святилїща Водица.

На Спорту тексти о фодбалских и рукометних стретнуцох у наших местох.

Од додаткох у тим чишлє Дом и фамелия и Руске словечко.