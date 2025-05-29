У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим 22. числу новинох ,,Руске слово” у рубрики Тижньовнїк слово о нєдавно отриманей схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох на хторей принєшени предклади Одлукох о РНТ ,,Петро Ризнич Дядя”, НВУ ,,Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох, а хтори ше одноша на членство управних и надпатраюцих одборох.

У рубрики Нашо места вецей о 63. Музичним фестивалу дзецох Войводини, док у Вуковару преславени Дзень Руснацох Републики Горватскей.

На бокох Економия увага дата 92. Польопривредному сайму у Новим Садзе на хторим викладали и нашо привреднїки.

Култура и просвита приноши вецей теми. Основна и штредня школа зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк” прешлого викенду означела дзень своєй установи, у дюрдьовскей и коцурскей школи представена репринт кнїжка Мирона Будинския ,,Воденїчка на стриберним потоку”, у Заводу за културу войводянских Руснацох означена 100-рочнїца од народзеня Дюри Варґи.

У рубрики Людзе роки живот Иван Лїкар бешедовал з андю Леону Оросову зоз Миклошевцох.

На бокох Духовни живот вецей о медзирелиґийним стретнуцу у Дорослове, на хторим окрем владики кир Дюри Джуджара були и нашо паноцове. У Беоґрадзе нашо вирни преславели Кирбай, а у Руским Керестуре отримани треци Емаус фест.

И у тим чишлє на бокох Спорту прегляд фодбалских змаганьох, звит як прешли Кулянци и Керестурци на Змаганю у спортским роболову на фидер, а як екипи хтори варели пасулю у Коцуре у рамикох СБ ,,Яша Баков”.

У найновшим чишлє и нова Крижалька, а додаток – Литературне слово.