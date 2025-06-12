У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 24. числу „Руского слова” на бокох Тижньовнїка вецей о орґанизованим вилєту школярох ОШ зоз Руского Керестура до Дюрдьова, хтори орґанизовал Национални совит рускей националней меншини и його Одбор за образованє.

У рибрику Нашо места репортажа о отриманей штвартей по шоре манифестациї „Смаки традициї”.

На Римских Шанцох отримани „Дзень поля сцернянкових житох”, а вецей на тоту тему на бокох Економия. На бокох Култура и просвита од темох видвоюєме Колективну виставу малюнкох „Подобова колония Еуфемиї Гарди” хтора отворена у Културним центру Войводини „Милош Црнянски”, у Бикичу отримана традицийна културна манифестация „Пришли нам Русадля”, а у Новим Садзе „Веселинка”.

У рубрики Людзе роки живот представена млада дохторка Наташа Рускаї зоз Сримскей Митровици, родом з Вербасу. Духовни живот пошвецени преслави швета Русадля по наших местох, а у Руским Керестуре означени Завитни дзень и ювилей Водицовей церкви.

У рубрики Спорт препатрунок остатнїх фодбалских змаганьох у тей сезони.

У тим чишлє и три додатки: Руске словечко, Мозаїк и Руснаци и швет.