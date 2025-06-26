У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 26. чишлє новинох „Руске слово” почина рубрика Интермецо у хторей буду представени нашо музичаре, а першa представена Саня Цап Копривица зоз Вербасу, наставнїца музичней култури и дириґентка. На Тижньовнїку интервю зоз др Борисом Варґом, директором НВУ „Руске слово”, становиска пише Александра Бучко, и текст о конкурсох зоз обласци култури и вирских заєднїцох.

На рубрики Нашо места тексти o реґати хтора була у Руским Керестуре, о нових укладаньох до Дому здравя у Вербаше, даваню креви у Дюрдьове, Шветовим конґресу Руснацох у Букурешту. На бокох Економиї текст зоз Дюрдьова же почала жатва ярцу, новинар зоз Шиду пише о Николови Стоєцкому хтори фрезує загради.

На бокох Култура и просвита вистка же КУД Жатва вибрало нове руководство, новосадски фолклораше були на фестивалу у Свиднїку, закончени 66. Републични фестивал аматерских театрох Сербиї, а представа зоз Червинки преглашена за найлєпшу. Тиж так новинаре пишу и о Кампу мултикултурализма хтори отримани у Канїжи, а на нїм участвовали школяре зоз керестурскей школи.

На бокох Людзе, роки, живот о 80 рокох Сримского фронту, и о його спомин комплексу у Шидзе. На бокох Дружтво текст о рекреативним фолклору у Руским Керестуре на хтори ходза студенти и штредньошколци у Доме култури.

На Духовним боку тексти о школярским дню у Водици, о програми духовних шпиванкох хтора пошвецена просвитительом Кирилови и Мефтодийови, а отримана є у нашей церкви у Дюрдьове.

На бокох Спорту тексти о дринґацких обегованьох у Руским Керестуре, наява за ноцни турнир у малим фодбалу хтори почнє 6. юлия у Руским Керестуре, були змаганя у спортским риболове на фидер.

Горуци тепши, стандардна рубрика у новинох, хтора дава рецепт за сладку капусту и покераї з мандулями. У тим чишлє вишло Литературне слово.