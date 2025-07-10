У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 28. числу новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк звит о резултатох з руского язика на Закончуюцим испиту осмакох, Коцурцох и Керестурцох.

У рубрики Нашо места зазначени вецей теми по наших местох: ришени вецейрочни проблем слабого прецеканя води у керестурским базену, у Шидзе ше вше вецей будує будинки з квартелями и дїловним простором, отримане и перше онлайн зашеданє XII зволаня Шветовей ради русинскей младежи.

На бокох Економия написи о законченей тлачидби жита у Дюрдьове и на подручу општини Шид.

У рубрики Култура и просвита зазначена схадзку УО Завода за културу войводянских Руснацох на хторей розподзелєни буджет конкурсу за традицийну и сучасну творчосц. У истей рубрики представени Славомир Олеяр и Любомир Медєши, лауреати НВУ „Руске слово”.

На бокох Людзе, роки, живот представени васкуларни хирурґ и професор Славко Будински з Нового Саду, родом з Руского Керестура.

Будинок Уметнїцкей колониї у Бачкей Тополї ма нову манифестацию „Юлий у лиловим”. Вецей на тоту тему и пестованю лаванди, на бокох Дружтва.

У рубрики Духовни живот напис о преславеним швету Яна у церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре. У грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата у Кули дзеци прияли першу Св. причасц.

На бокох Спорту пише о Турниру у малим фодбалу хтори ше вечарами отримує у Руским Керестуре.

З Интермецом предлужени написи о наших музичарох.

У тим чишлє додатки Руснаци и швет и Мозаїк.