У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 33. чишлє новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїка зазначени найактуалнєйши збуваня у Националним совиту рускей националней меншини. Слово о задзекованьох у його одборох и роботних целох.

На бокох Нашо места: У Шидзе на трох местох поставени дефибрилатори, у Руским Керестуре будзе реконструована Дзецинска заградка „Цицибан”, студентски протести и далєй тирваю, а за викенд буду отримани „Днї керестурскей паприґи”.

У рубрики Економия Желько Сабо бешедує о продукциї и проблемох пласованя батату. На бокох Култура и просвита и представени школяре ґенерациї, док у Дюрдьове отримана Подобова колония Месней заєднїци, а у Болгарскей на фестивалу госцовали Коцурци и Дюрдьовчанє.

У рубрики Дружтво – напис о купалїщох у општини Жабель. На бокох Духовни живот увага дата Водицовому кампу хтори у Руским Керестуре тирвал штири днї. Од спортских темох вше актуални фодбал и стретнуца пред першенство, алє и фодбалски турнири хтори отримани у Ґосподїнцох, Жаблю и Руским Керестуре.

У тим чишлє два додатки Руске словечко и Руснаци и швет.