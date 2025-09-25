У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 39. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представени Яким Бесерминї зоз Коцура.

У Тижньовнїку пише о схадзки управного одбору НВУ „Руске слово” на хторей, Марина Джуджар вибрана за главну редакторку тижньових новинох „Руске слово”, за редакторку младежского часопису МАК вибрана Александра Бучко, а за редакторку дзецинского часопису „Заградка” Мая Зазуляк Гарди.

На рубрики Нашо места тексти о вашарскей часци на дюрдьовским Кирбаю дзе же предавало кнїжки „Руского слова”, обилєни звонка керестурски Руском, бул управни одбор Рускей матки Нови Сад, а схадзку мал и коцурски Каритас. На бокох Економиї розгварка зоз др Велимиром Радичом зоз Институту польодїлство и заградкарство у Новим Садзе и текст манифестациї Днї бундави у Кикинди дзе свойо продукти зоз бундави понукал и Силвестер Русковски зоз Коцура.

На бокох култура и просвита мож пречитац о представяню виданьох НВУ „Руске слово” у городскей библиотеки у Вуковаре у Горватскей, и Подобовей колониї „Еуфемия Гарди” у Руским Керестуре. На бокох Людзе, роки, живот текст о Валентини Михняк зоз Дюрдьова, хтора жиє у Нємецкей. Духовни боки приноша тексти о дюрдьовским Кирбаю и рихтаню манифестациї хтора будзе под час Кирбаю у Бачинцох на швето св. Луки, 31. октобра.

На бокох тексти о стретнуцох хтори бавели фодбалере Искри, Русина и Бачки. Младши катеґориї ФК „Искри” завжали високе треце место на Медзинародним турниру, а младши фодбалере Русину у Кули одбавели пейц стретнуца.

Вишол додаток Литературне слово и крижалька. Горуци тепши стандардна рубрика дзе рецепти за жимнїцу – огурки и червену цибулю у дунцу.