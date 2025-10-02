У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 40. числу новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїка вецей о стретнуцу представнїкох Националного совиту Руснацох зоз ресорнима министрами – министром за людски и меншински права Демом Беришом и министром за информованє и телекомуникациї Борисом Братином.

У рубрики Нашо места текст о отриманей Пасулїяди у Руским Керестуре, алє и єшеньскей манифестациї Домашнї шпайз. У Старих Янковцох у Горватскей зашедала Шветова рада русинскей младежи. На бокох Економия млади польопривреднїк Михал Хромиш зоз Дюрдьова подцагує смужку после знїманя урожайох. Єдна з темох и правенє домашнього вина, а собешеднїк – Славко Пап з Руского Керестура.

У рубрики Култура и просвита текст о XV Културней манифестациї Кед голубица лєцела, отриманей у Петровцох. У Вербаше отримани Фестивал хорского шпиваня Карпати. У истим месце през викенд була и промоция романа „Яблука на асфалту” Звонка Сабола.

На бокох Людзе роки живот представени Оґнєн Здравкович зоз Осєку, док у рубрики Дружтво напис о лєтованю Керестурцох у Макарскей. Нашо вирни з даскелїх местох були на паломнїцтву у грекокатолїцких святилїщох у Восточней Счовацкей, док у Руским Керестуре отримани и Єшеньски Водицов камп за младших школярох. Вецей о спомнутим у рубрики Духовни живот.

На бокох Спорту и у тим чишлє найвецей о фодбалу, о побидох и пораженьох старших и младших фодбалерох. У Керестуре отримана Чукияда, а столнотенисере СТК Русин добре стартовали у новей сезони.

У рубрики Интермецо представени Мирослав Мудри, музичар зоз Дюрдьова. На бокох Горуци тепши рецепт за сладки Тахини покераї.

У тим чишлє додаток – Дикица.