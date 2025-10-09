У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 41. чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо представена Лидия Пашо з Руского Керестура, музични педаґоґ, дириґентка, авторка учебнїкох.

У Тижньовнїку пише же Национални совит Руснацох чека потвердзованє Републичней виберанковей комисиї штирох мандатох членох Совиту же би робел у полним составе.

Боки Нашо места пошвецени вибору за найкрасшу – мис Рускиню, пише о гуманитарней помоци Планчаковим хтори у чежкей материялней ситуациї, а приходзи жима. У Коцуре копу канализацию, цо историйна подїя, алє гражданом то поремецело каждодньови живот. На бокох Култура и просвита пише о Дзецинским тижню, на 30. Медзинародним сайме кнїжкох у Будапешту представени роман „Єдзенє” Ивана Медєша, и же є преложени на мадярски язик. Сопран Люпка Рац мала концерт у Суботици.

Економия пише о продукциї цибулї у коцурским хотаре, и о тим яки бул рок за кукурицу. На бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз Блаженку Дїерчан зоз Шиду, новинарку хтора информує по словацки и по сербски. На Духовним боку тексти о преглашованю за блаженого о. Петра Павла Ороса у Мукачовскей епархиї, бул Кирбай у Петровцох, а обновени и гроб о. Черняка у Бачинцох.

Дружтво пише о Макарскей, хтора Керестурцом символ здогадованя на безбрижни часи и лєтованя. На бокох Спорту тексти о фодбалских стретнуцох, а Столнотенисерски клуб Русин победзел треци раз зашором. У Новим Садзе отримани саям спорту и младежи, бул Гуманитарни турнир у шаху у Керестуре, хтори орґанизовало здруженє младих Пакт Рутенорум – перше место завжал Звонимир Медєши.

Вишли додатки Руснаци и швет и Мозаїк. Горуци тепши стандардна рубрика дзе рецепти за єдзенє зоз карийом и ризкашу на тайландски способ.