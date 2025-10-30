У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У найновшим, 43. чишлє новинох „Руске словоˮ, Анатомию нашого часу написал дипл. инж. польопривреди Михайло Й. Катона о худобстве чловека, а у рубрики Тижньовнїк текст о початку роботи на реконструкциї закрица у керестурским Дому култури.

На бокох рубрики Нашо места, тексти о Дню ошлєбодзеня местох у општини Жабель, о новей гайзибанскей станїци у Вербаше и о активносцох ДОД Ґосподїнци зоз Ґосподїнцох. На бокох Економиї тексти о тим як ше тей жими будземе зогривац и о пущаню нового силосу до погону у Руским Керестуре.

На бокох Духовни живот текст о паломнїцтвох у Словацкей, Крижевцох, Заґребу и Мариї Бистрици, як и о Кирбаю у Новим Орахове и Суботици.

На Култури и просвити написи о Лукови, Ани и Марусї Цирба, школярох Музичней школи у Шиду и о ученю руского язика у Дюрдьове и Ґосподїнцох. Рубрика Людзе, роки, живот понука розгварку зоз ловаром, Александром Дьордєвичом зоз Шиду.

Спорт информує о резултатох наших фодбалских клубох у вецей катеґорийох, о тим як бавели рукометаше и рукометашки, алє и о керестурскей Чукияди.

Додаток у тим чишлє Литературне слово, ту и Крижалька и нови рецепти у рубрики Горуци тепши.