У новим „Руским словеˮ

НОВИ САД – У новим 45. числу новинох „Руске словоˮ у рубрики Анатомия нашого часу напис одвичательней редакторки Редакциї програми на руским язику РТВ Ясмини Таушан о ювилею – 50 рокох иснованя рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

На бокох Тижньовнїка напис о резултатох Буджетского фонду за национални меншини и руских проєктох котри достали потримовку, як и о семинару за театралних дїячох аматерох.

Рубрика Нашо места приноши текст о вельким комеморативним сходу у Новим Садзе на рочнїцу траґедиї у хторей настрадали 16 особи, а ту и текст о означованю Мешаца старих у Руским Керестуре. На бокох Економиї напис о заградкарстве у Дюрдьове, а ту и актуална тема о пестованю капусти у Керестуре.

Рубрика Култура и просвита представя текст о Медзинародним сайму кнїжкох у Беоґрадзе, як и звити зоз манифестациї „Ружа за Лелуˮ у Осєку и представяня нового романа Звонка Сабола у Новим Садзе.

На бокох рубрики Людзе, роки, живот перша часц приповедки о живоце Иринки и Мирослава Кетелешових зоз Републики Ческей, док Духовни живот приноши предлуженє напису о паломнїцтву у Словацкей.

Рубрика Спорт и у тим числу пише о фодбалу, побидох и пораженьох наших фодбалерох, а ту и звит зоз змаганя у столним тенису у Керестуре.

У новим числу вишли и додатки Дикица и Мозаїк, а на Горуцих тепшох рецепт за лимунов колач з боровнїцами.