У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У новим 46. числу новинох „Руске слово”, Анатомию нашого часу написал писатель Микола Шанта, а у рубрики Тижньовнїк напис о меншинских язикох.

Рубрика Нашо места приноши текст о Дню општини у Жаблю и Шиду, а ту и текст о випровадзаню пензионеркох Руского слова. На бокох Економиї текст о продукциї блитви и присмачкових рошлїнох.

Рубрика Култура и просвита представя текст о Женскей шпивацкей ґрупи Дома култури Руски Керестур, як и о концерту Шпивацкей ґрупи „Фолклорна ґрупа Каменичан” зоз Словацкей у Дюрдьове и Жаблю.

На бокох рубрики Людзе, роки, живот друга часц приповедки о живоце Иринки и Мирослава Кетелешових зоз Ческей, а Духовни живот приноши остатнє предлуженє фельтону о паломнїцтву у Словацкей.

Рубрика Спорт у тим чишлє пише о побидох и пораженьох наших фодбалерох, як и о успиху Рукометного клубу „Русин” зоз Руского Керестура.

Додатки у найновшим чишлє новинох Мозаїк и Руснаци и швет, а ту и нови рецепти у рубрики Горуци тепши.