ИнформованєРутенпресТексти

У новим „Руским слове”

автор Л. Сарич
автор Л. Сарич 18 Опатрене

НОВИ САД – У новим 46. числу новинох „Руске слово”, Анатомию нашого часу написал писатель Микола Шанта, а у рубрики Тижньовнїк напис о меншинских язикох.

Рубрика Нашо места приноши текст о Дню општини у Жаблю и Шиду, а ту и текст о випровадзаню пензионеркох Руского слова. На бокох Економиї текст о продукциї блитви и присмачкових рошлїнох.

Рубрика Култура и просвита представя текст о Женскей шпивацкей ґрупи Дома култури Руски Керестур, як и о концерту Шпивацкей ґрупи „Фолклорна ґрупа Каменичан” зоз Словацкей у Дюрдьове и Жаблю.

На бокох рубрики Людзе, роки, живот друга часц приповедки о живоце Иринки и Мирослава Кетелешових зоз Ческей, а Духовни живот приноши остатнє предлуженє фельтону о паломнїцтву у Словацкей.

Рубрика Спорт у тим чишлє пише о побидох и пораженьох наших фодбалерох, як и о успиху Рукометного клубу „Русин” зоз Руского Керестура.

Додатки у найновшим чишлє новинох Мозаїк и Руснаци и швет, а ту и нови рецепти у рубрики Горуци тепши.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Рочни концерт Руского културного центру будзе на Спенсу

Росписани явни конкурс за додзельованє стипендийох

Сход при будинку Покраїнскей влади

На полусезони на штредку таблїчки

Штварта побида зашором