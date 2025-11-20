У новим Руским слове

НОВИ САД – У новим, 47. числу новинох „Руске слово” текст за Анатомию нашого часу написала шестра Єремия Ходиш, а у рубрики Тижньовнїк напис о схадзки Националного совиту Руснацох и його новооформених одборох.

Рубрика Нашо места приноши звит зоз Балу младих у Дюрдьове, боки Економиї о шатви жита у Сриме, док Култура и просвита пошвецена 32. Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

На бокох рубрики Людзе, роки, живот приповедка о живоце Милки Татич зоз Коцура, док Духовни живот пише о отвореним и пошвеценим новим манастире у Новим Садзе.

Рубрика Спорт и у тим чишлє попровадзела побиди и пораженя наших фодбалерох, як и змаганя на хторих участвовали Рукометни и Столнотениски клуби „Русин” зоз Руского Керестура.

Додаток у найновшим чишлє новинох Дом и фамелия, а ту и нови рецепт у рубрики Горуци тепши.