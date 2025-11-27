У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У новим, 48. числу новинох „Руске слово” текст за Анатомию нашого часу написал директор НВУ „Руске слово“ др Борис Варґа о успишней акциї збераня средствох за сликовнїцу за дзеци од пол по три роки, як и о новорочней акциї у хторей знїжени до 30% кнїжки Установи до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза.

У рубрики Тижньовнїк напис о схадзки Координациї националних совитох националних меншинох на котрей потримани двоме кандидати за членох Совиту РЕМ. Рубрика Нашо места приноши звит о кадровских и буджетских одлукох у Оптшини Кула, конкурсу за студентски стипендиї и обласц спорту у општини Жабель.

На бокох рубрики Економия мож пречитац о соларних панелох хтори вше частейши на закрицох у Шидзе и о власним искуству Звонка Гнатка хтори слункову енерґию почал хасновац за свойо потреби, док Култура и просвита приноши текст о Рочним концерту РКЦ и промоцийох на Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

У рубрики Людзе, роки, живот мож пречитац о стретнуцу зоз Миколом Хромишовим зоз Дюрдьова, док Духовни живот пише о Кирбайох у Беркасове, Кули и Ґосподїнцох.

Рубрика Спорт и у тим чишлє попровадзела побиди и пораженя наших фодбалерох, та и же фодбалски клуб „Русин“ на жимску павзу идзе зоз побиду, док упечатлїва фотоґрафия фодбалерох на шнїгу заслужено пришла и на насловни бок.

Додатки у найновшим чишлє новинох Литературне слово и Руске словечко, а ту и нови рецепт за колачи зоз циметом у рубрики Горуци тепши.