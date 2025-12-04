У новим Руским слове

НОВИ САД – У новим, 49. числу новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк мож пречитац о будучносци информованя на меншинских язикох, як и о ушорйованю нукашньосци Старей рускей хижи.

На рубрики Нашо места пише о уручованю сертификатох „Найлєпше з Войводини”. На бокох рубрики Економия мож пречитац о Медзинародним саяму туризма, як и о домашнїх продуктох Фейдийових зоз Руского Керестура.

Рубрика Култура и просвита зазначела манифестацию Днї Миколи М. Кочиша, як и Фестивал „Маковицка струна” у Словацкей.

У рубрики Людзе, роки, живот стретнуце зоз Марию Канюх зоз Нового Саду, док Духовни живот пише о Пиятей рочнїци Центру Йосафата.

На Спорту мож пречитац о Шаховским клубу „Омладинєц” зоз Коцура, а тиж и о Жимским турниру у малим фодбалу.

Додатки у тим чишлє Мозаїк и Дикица, а рубрика Горуци тепши понука нови рецепти.