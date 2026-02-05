У новим Руским слове

НОВИ САД – У 6. числу найновшого виданя новинох „Руске словоˮ, у рубрики Анатомия нашого часу директор Заводу за културу войводянских Руснацох маст. Саша Сабадош пише о ретроспективи и перспективи преславйованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї. У Тижньовнїку мож почитац о закончених роботох на Дому култури у Руским Керестуре и науковим сходзе у Новим Садзе.

Рубрика Нашо места дава звити зоз преслави Националного швета у Вербаше, о предвиберанковей капманї у Општини Кула, о трешєню жеми у Шидзе и о вечару дружтвених бавискох у Руским Керестуре.

Рубрика Култура и просвита понука читачом текст о Рочней скупштини Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченкоˮ у Дюрдьове и виберанковей Скупштини у Културно-просвитним дружтве „Карпатиˮ у Вербаше. На бокох Економиї текст о орезованю младих древкох и пчоларстве у Шидзе, а рубрика Мозаїк понука розгварку зоз Анастазию Козар зоз Кули.

Людзе, роки, живот понука розгварку зоз Мелану Кухар зоз Дюрдьова, а на бокох Дружтво текст о трох ювилейох рускей ґимназиї.

Спорт информує о пририхтованю фодбалерох за ярню часц першенства у Руским Керестуре и Коцуре, як и о посцигнутих резултатох Рукометного клубу „Русинˮ.

За рубрику Горуци тепши смачни рецепт пририхтала Єлена Кухар зоз Дюрдьова, а у тим чишлє, як додаток вишла Дикица.