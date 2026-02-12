У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 7. числу найновшого виданя новинох „Руске словоˮ, у рубрики Анатомия нашого часу проф. др Ярослав Катона пише о биохемиї и функционованю чловека, часто на автопилоту.

На Тижньовнїку мож почитац о елетронскей схадзки Националного совиту Руснацох на хторей дата потримовка вименком систематизацї роботох у Заводу за културу войводянских Руснацох, понїщена одлука о предкладаню предсидательох и членох Управного и Надпатраюцого одбору тиж у ЗКВР, и предложени нови предсидателє и члени до тих двох орґанох и информацию о подписаних контрактох о софинансованю меншинских медийох медзи хторима и НВУ „Руске слово“.

Рубрика Нашо места дава прегляд доступносци медицинского допатраня у општини Шид, а писане и о 29. туристичней манифестациї „Сримска колбасияда” и „Капушнїк фесту” у Коцуре. Вибране и нове руководство ДОД Руски Керестур на Рочней скупштини того здруженя, а отримани и „Бал широких сукньох” у Дюрдьове.

У рубрики Култура и просвита читаче можу пречитац о планох и репертоару на 58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дяди, промоциї часопису „Шидина”, наяву 36. Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка” и пририхтованя за Вельконоцни концерт у Дюрдьове. На бокох Економиї текст о стану єшеньских шацох и совитох як защициц пошате, а рубрика Людзе, роки, живот розгварку зоз Дюром Малацком зоз Заґребу, док на бокох Дружтво предлуженє тексту о трох ювилейох рускей ґимназиї.

Спорт, медзи иншим, приноши другу часц приповедки о штарцини вика емисиї „Чари риболова”.

За Горуци тепши порихтани смачни рецепт за Ружички з орехами и сухим грозном. Як додатки вишли Мозаїк и Руснаци у швеце.