У новим Руским слове

РУСКИ КЕРЕСТУР – У найновшим, 8. числу новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк мож пречитац текст о отриманей схадзки Координациї националних совитох.

На бокох Нашо места написи о концерту двох младих керестурских бендох у Руским Керестуре, о Шидскей колбасияди, балох младих и рекреативкох у Руским Керестуре, збору у Вербаше, як и о активносцох Рускей матки и КПД ДОК – НС у Коцуре и Руским Керестуре.

Економия пише о совитованю за польопривреднїкох у Дюрдьове, а Духовни живот, медзи иншим, приноши звит о законченим модлєню Лурдескей дзевятнїци.

На бокох Култури и просвити наявени нови проєкт РНТ „Петро Ризнич Дядя” под назву „Кантата за Ленку и Лазу”. У рубрики Людзе, роки, живот представени уметнїцки руководитель виводзацкей фолклорней секциї РКЦ Нови Сад Владимир Иван, а на бокох Дружтва мож пречитац треце предлуженє тексту о трох ювилейох рускей ґимназиї.

Спорт приноши тексти о пририхтуюцих змаганьох фодбалских клубох „Русин” и „Искра”, а ту и нови рецепт у рубрики Горуци тепши.

У додатку Дом и фамелия мож дознац вецей о Монтесори методи дзецинского розвою у Дюрдьове