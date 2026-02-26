У новим Руским слове

НОВИ САД – У новим, дзевятим числу новинох „Руске слово” текст за Анатомию нашого часу написала професорка руского язика и литератури Ана-Мария Рац о ентузиязму и витирвалосци образованя по руски. У рубрики Тижньовнїк мож пречитац о Нових законох у правосудстве, як и о Локалних виберанкох.

На рубрики Нашо места тексти о Китайским новим року у Школи „Петро Кузмяк”, Балох у Шиду и Коцуре, як и о Анализи воздуху у Вербаше. На бокох рубрики Економия мож пречитац о Совитованю за польопривреднїкох у Дюрдьове, а тиж и о Предлужених протестох польопривреднїкох.

Рубрика Култура и просвита зазначела Промо камп за школярох осмих класох. У рубрики Людзе, роки, живот стретнуце зоз Ксению Сакач зоз Коцура, док на бокох Дружтва штварте предлуженє напису о Tрох ювилейох рускей ґимназиї.

Духовни живот пише о Обичайох Пущаня у Беркасове. На Спорту мож пречитац о Спортским риболове, як и о Историї Керестурского фодбалу.

Додаток у тим чишлє Литературне слово, а рубрика Горуци тепши понука нови рецепти.