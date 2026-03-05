У новим Руским слове

НОВИ САД – У новим, 10. чишлє новинох Руске слово Анатомию нашого часу пише дипл. инжинєр польопривреди Михайло Й. Катона, а у рубрики Тижньовнїк мож пречитац же Город Нови Сад обецал помоц РКЦ, о Конкурсу хтори розписал Одбор за културу и о преглашених лїстинох за хтори ше годно гласац на локалних виберанкох у Кули 29. марца.

На бокох Нашо места тексти о отриманих Рочних скупштинох Месней орґанизациї пензионерох у Руским Керестуре и Рускей матки. Рубрика Економия приноши текст о тим же як модуларни обєкт може буц дом.

На бокох Култури и просвити зазначене як було на 36. фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка” и на концерту Женскей шпивацкей ґрупи Дома култури Руски Керестур у Новим Садзе.

Духовни живот понука текст о Грамоталних службох за покойних. У рубрики Людзе, роки, живот стретнуце зоз Ивону Гнатко зоз Вуковару, а на бокох Дружтва пияте предлуженє напису о Tрох ювилейох рускей ґимназиї.

О успихох наших спортистох мож пречитац на Спорту як и о початку ярнєй фодбалскей сезони.

Додаток у тим чишлє Мозаїк, а на Горуцих тепшох нови рецепт.