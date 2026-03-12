У новим Руским слове

НОВИ САД – У найновшим 11. чишлє новинох „Руске слово” Анатомию нашого часу пише педаґоґиня у школи и ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре Любица Няради о тим же образовац ше на мацеринским язику то привилеґия, а нє терха. На Тижньовнїку схадзка Одбору за информованє.

Боки Нашо места пишу о предвиберанкових активносцох у Општини Кула, а на бокох култура и просвита мож почитац о вистави малюнкох у ґалериї у Жаблю. На Економиї текст о Деянови Михнякови, физиотерапеутови зоз Дюрдьова.

На бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз астрофизичаром др Робертом Джуджаром зоз Австралиї хтори бешедує о нєзвичайних госцох Слунковей системи.

На Духовним боку тексти о активносцох у керестурскей парохиї дзе було бдиниє, гуманитарна нєдзеля у Центру блаженей Йосафати, Слово живота, ишло ше и пешо до Водици модляци Хресну драгу и Ружанєц. У Новим Садзе бул Шветови молитвови дзень.

Дружтво предлужує фельтон о рускей ґимназиї, у тим предлуженю текст о интернату. На бокох Спотру тексти о фодбалских успихох и пораженьох, о успиху столнотенисерох зоз Керестура и женским рукомету.

Од додаткох у тим чишлє Мозаїк, Дикица и Руснаци у швеце. Горуци тепши даваю рецепт о шницлох у горуцей мачанки.