У новим Руским слове

НОВИ САД – У найновшим 12. чишлє Руского слова у рубрики Тижньовнїк, текст о додзелєних контрактох у Покраїнскей влади, а одноша ше на финансованє националниих совитох, медзи хторима и нашого НСР.

На бокох Нашо места напис о преглашених лїстинох хтори 29. марца буду участвовац на виберанкох за локални парламент у општини Кула. Рубрика Економия приноши репортажу о польопривреднїкови Владимирови Копчансковому з Коцура хтори тих дньох на 200 гектарох посадзел цвиклу.

Култура и просвита у тим чишлє увагу дава на текст премиєрней представи Кантата за Ленку и Лазу, хтора прешлей соботи виведзена у Руским Керестуре. Отримани и општински змаганя зоз историї, биолоґиї и хемиї. Стретнуце з Робертом Джуджаром, астрофизичаром зоз Австралиї, предлужне и у тим чишлє о пременкох у вселени, а у рубрики Людзе роки живот.

Предлужує ше и фельтон Три ювилеї рускей ґимназиї у рубрики Дружтво, док на бокох Духовни живот читаче годни пречитац о роботних акцийох у Беркасове и Новим Садзе.

Спорт вше актуални, фодбал поготов, а окрем нього интертесантна була Одбойка на Спортских бавискох Яша Баков хтори отримани у Руским Керестуре.

У тим чишлє и два додатки. У додатоку Дом и фамелия тема – Улога жени у модерним чаше, у додатку Руске словечко читаче годни пречитац о новей дзецинскей представи Авантури єдного робота Драмского студия Арт Дома култури з Руского Керестура.

На бокох Горуци тепши – мини пици.