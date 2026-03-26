У новим Руским слове

НОВИ САД – З друку вишло нове 13. число новинох „Руске слово”, хторе у своїх рубрикох приноши информациї о значних подїйох.

У рубрики Тижньовнїк пише о нащиви Рускому Керестуру. професора доктора Дюри Мацута предсидателя Влади Републики Сербиї. На бокох Нашо места годно пречитац о сходзе членох лїстини „Глас младих општини Кула”.

На бокох Економия текст о Рочней скупштини паприґарох у Руским Керестуре, а на Култури и просвити текст о Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе.

У рубрики Людзе, роки, живот репортажа о новинарки Сузани Дарабашич Балич зоз Шиду, дописовательки зоз Сриму тижньовнїка на горватским язику „Хрватска риєч”. Рубрика Дружтво приноши текст о трох ювилейох Рускей ґимназиї, а на бокох Духовни живот звит о означованю стриберного ювилея преосвященого владки кир Георгия Джуджара.

На бокох рубрики Спорт текст о прешвечлївей побиди ФК Бачка як и други спортски резултати и подїї.

Як додаток у тим чишлє вишло Литературне слово, а ту и крижалька, и нови рецепт на Горуцих тепшох.