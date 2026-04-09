У новим Руским слове

НОВИ САД – У найновшим петнастим чишлє новинох Руске слово на бокох Тижньовнїка мож почитац о отриманей схадзки Вивершного одбору Националного совиту на хторей предложени Дньови шор за наиходзацу схадзку, док рубрика Нашо места, медзи иншим, пише о Вельконоцних активносцох.

На бокох Економиї тексти о заробку зоз хованя овцох, о виробку швичкох зоз пчолового воску, як и о пестованю и предаваню квеца.

Култура и просвита дава резултати зоз пробного закончуюцого испиту за школярох осмих класох, потим прегляд активносцох и роботньох у керестурскей школи, та звит зоз фестивалу хтори пошвецени наймладшим – Бамби фесту.

У рубрики Людзе, роки, живот представена Лена Карлаварис зоз Нового Саду, а на Дружтве дзешате предлуженє фельтону о трох ювилейох рускей ґимназиї.

Рубрика Духовни живот понука звити зоз означованя Велькей ноци по грегориянским календаре и квитней нєдзелї по наших парохийох.

Спорт нам понука розгварку зоз веслачку зоз Дюрдьова Ану Рамач, а ту и резултати зоз фодбалских и рукометних стретнуцох.

У складзе зоз вельконоцнима шветами, на бокох Горуци тепши приказани поступок правеня мраморових писанкох, а од додаткох ту – Мозаїк и рубрика Руснаци у швеце.