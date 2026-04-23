У новим Руским слове

НОВИ САД – У найновшим 17. чишлє новинох Руске слово на Тижньовнїку мож пречитац о отриманей схадзки Одбору за образованє Националного совиту Руснацох.

На бокох Нашо места, медзи иншим, мож пречитац о становиску гражданох општини Жабель процив фабрики за преробок ґумох. На бокох Економиї текст о одводньованю и наводньованю у польопривреди, а на Дружтве дванасте предлуженє фельтону о трох ювилейох рускей ґимназиї. На бокох Култури и просвити звити зоз Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї и премиєри представи „Чарни лебед” новосадского РКЦ.

У рубрики Людзе, роки, живот стретнуце зоз огньогасцом Якимом Рацом зоз Керестура, а рубрика Духовни живот понука новосци зоз наших парохийох. На бокох Спорту, медзи иншим, мож пречитац звити зоз турниру Спортски бавискох „Яша Баков” у шаху, як и о резултатох спортских клубох по наших местох.

Додатки у тим чишлє Литературне слово и Руске словечко.