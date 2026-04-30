У новим Руским слове

НОВИ САД – У 18. числу найновшого виданя новинох „Руске словоˮ, у рубрики Анатомия нашого часу директор Установи Борис Варґа пише о значеню нового обєкту НВУ „Руске словоˮ хтори купени у Руским Керестуре.

У Тижньовнїку мож почитац о схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох, а у рубрики Нашо места мож пречитац о налїпкох хтори полїпени по валалє на бандерох, транспортних знакох и жвераткох, хижох и цивох за дижджовку, та и на памятнїку погинутим борцом у парку, як и о змаганю у дружтвеним бависку „Катанˮ. Зоз Сриму ту информация о фрушкогорским потоку Шидина, хтори познати и як Шидска Шидина, а хтори чече през пейц населєни места. Прето же є запущени, найбридше випатра часц котра у Шидзе.

У општини Жабель – у дзецинскей заградки „Дюрдєвак” у Дюрдьове дзеци учели о розличних расох псох, алє и информация же на схадзки Скупштини општини Жабель було 15 точки, а схадзка тирвала коло дзешец минути. Рубрика Економия дава прегляд стану кед слово о безповратних средствох за набавку системи и опреми за наводньованє у 2026. року, як и о економским ризику на початку сезони пре чкодлївцох на кукурици и слунечнїку та и совити як защициц древка од ярнїх мразох.

У рубрики Култура и просвита читаче можу пречитац о 56. Покраїнскей смотри рецитованя у Сечню на хторей ше Ема Живкович пласовала на Републичне змаганє. Дзецинска фолклорна секция Дома култури Руски Керестур була активна, та попри тим же ше три фолклорни ґрупи пласовали на Зонску смотру, наступели и на Медзинародним фестивалу дзецинского фолклору у Сенти. Приказана и моноґрафия „Зарабровани у скулптури”, хтора приказує подобову творчосц Силевестера Макая, як и друга часц случованьох хтори отримани на 58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Рубрика Людзе роки живот приноши розгварку зоз фамелию Новакович у хторей одросли и одраста уж треца ґенерация музичарох, а у рубрики Дружтво мож пречитац о трох ювилейох Рускей ґимназиї. На Духовним живоце мож пречитац о означованю швета Дзуря у Водици, и пририхтованьох за першу причасц, а Спорт, медзи иншим, приноши интервю зоз Сандру Колакович, селекторку женскей рукометней репрезентациї Сербиї.

Скорей рубрики Горуци тепши читаче можу пречитац вецей о историї Рутенпрес аґенциї з нагоди означованя 20 рокох од снованя, а потим и рецепт за Фокачу, италиянски хлєб. Як додатки, у тим чишлє вишли Мозаїк и Дикица.

Шлїдуюце число Руского слова видзе 15. мая як двочисло.