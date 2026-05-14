У новим Руским слове

НОВИ САД – У найновшим, 19-20. двочишлє новинох Руске слово на Тижньовнїку мож пречитац о схадзки у Бачкей Тополї на хторей були представнїки Националного совиту Руснацох, а тиж так и о нащиви Рускому Керестуру школярох з наших местох.

На бокох Нашо места, медзи иншим, мож читац о конститутивней схадзки Скупштини Општини Кула, як и други актуални вистки з вецей местох. На бокох Економиї текст о тим яки стан на пияцу у Коцуре, а пише и о продукциї пресади у Шидзе.

Духовни живот зазначел преславйованє Кирбаю у Епархиї св. оца Миколая у Руским Керестуре, а на бокох Култури и просвити звит о тим як означени Тидзень здогадованя и заєднїцтва у школох, як и о резултатох зоз школских змаганьох.

У рубрики Людзе, роки, живот стретнуце зоз Марию Рац о живоце у Новим Орахове, Дружтво понука 14. предлуженє фельтона Три ювилеї рускей ґимназиї, док на бокох Спорту мож пречитац резултати спортских клубох по наших местох.

На концу того двочисла Горуци тепши понукаю интересантни рецепт, а як додаток вишла рубрика Руснаци у швеце.