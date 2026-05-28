У новим Руским слове

НОВИ САД – У найновшим 22. чишлє новинохРуске слово на бокох Тижньoвнїка, текст о закончуюцей трибини проєкту Лїки без бариєрох, а ту истановиско новинарки Александри Деянович. Анатомию нашого часу подписує Ясмина Дюранїн у тексту о краудфандинґу.

У рубрики Нашо места вецей написи, а медзи нїма и о тим як преславени Дзень Руснацох у Републики Горватскей.

На бокох Економия упечатки о нєдавно законченим 93. Польопривредним сайму, док у рубрики Култура и просвита текст о тим як прешли нашо школяре на Републичним змаганю зоз руского язика.

У рубрики Людзе, роки, живот зазначена розгварка зоз Звонком Югасом зоз Бачинцох, а о трох ювилейох рускей ґимназиї на бокох рубрики Држтво предлуженє и у тим чишлє. У керестуре преславени Русадля, а о тим и о дугих темох з церковного живота, годно пречитац на бокох Духовни живот.

На бокох спорту зазначени вецей теми, фодбал доминує, а ту и вистка о рукометашох Русина хтори виборели пласман до висшей лиґи.

У тим чишлє єст два додатки: Руске словечко и Литературне слово.

Вишла и крижалька, док на бокох Горуци тепши рецепт за кифлочки зоз шпинатом.