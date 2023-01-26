У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Штварте число новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїк пише о Централней преслави Националного швета Руснацох, a на бокох Нашо места зазначене як означени Дзень Руснацох на локалним уровню.

Економия пише о пририхтованю за ярню шатву у Коцуре, док Духовни живот приноши написи о пошвецаню обисцох на Богоявленє.

На Култури и просвити мож пречитац як було на Шветочней академиї у Вербаше, а на бокох Людзе, роки, живот стретнуце зоз Мирелу Тимко з Дюрдьова.

На Спорту мож пречитац о приятельским стретнуцу когуцикох и пионирох керестурского „Русина”.

И у тим чишлє рубрика Горуци тепши, а як додаток вишло Литературне слово.