У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Пияте число новинох „Руске слово” на бокох Тижньовнїк пише о роботох на шедзиску Заводу за културу войводянских Руснацох, а на бокох Нашо места мож пречитац же Коцурске здруженє младих у новим проєкту.

На бокох Економия зазначене же привреднїки з Вербасу були на сайме у Беоґрадзе, док на Култури и просвити єст вецей тексти о тим як означена школска слава святи Сава у наших школох.

На бокох Людзе, роки, живот наш госц: Владимир Югик з Руского Керестура, док Духовни живот приноши напис о пошвецаню обисцох у Новим Садзе.

На Спорту зазначена Рочна скупштина Здруженя спортских рибарох „Коляк”.

И у тим чишлє рубрика Горуци тепши, а як додатки вишли Мозаїк и Дикица