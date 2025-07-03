У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец седмим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк тексти о схадзки Републичного совиту за национални меншини и о схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

У рубрики Нашо места тексти о тим же у Руским Керестуре уручени припознаня Дружтва за руски язик, у Коцуре була обука за ґеронтоґаздинї, у Дюрдьове препатрени процивогньови апарати, а у Кули була схадзка Скупштини општини.

У рубрики Економия тексти о продукциї ягодох у Ґосподїнцох и о жатви жита у Коцуре.

У рубрики Култура и просвита тексти о манифестацийох хтори отримани у рамикох тогорочного 64. Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Мария и Михал Надьово зоз Руского Керестура, хтори нєдавно преславели 70 роки малженского живота. У рубрики Дружтво представена София Цветульски зоз Суботици, хтора написала матурску роботу о Руснацох. У рубрики Духовни живот текст о стретнуцу шестрох Служебнїцох у Риме зоз папом Левом.

У рубрики Спорт текст о змаганю у малим фодбалу за ветеранох, хторе отримане у Петровцох у рамику Спортских бавискох „Яша Баков”, як и тексти о Атлетским клубу „Русин” и о змаганю у спортским риболову.

Од додаткох у тим чишлє Мозаїк и Дикица.