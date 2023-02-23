У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Осме число новинох „Руске слово” на Тижньовнїку пише же представительом 17 совитох националних меншинох придати контракти о додзельованю средствох за финансованє стаємних трошкох и програмских активносцох, а на рубрики Нашо места мож пречитац же на коцурскей Школи поставене нове закрице, хторе здул моцни витор початком мешаца.

На бокох Економиї пише же пчоларство у нашей жеми остатнї роки вше популарнєйше, док Духовни живот приноши напис о означованю 30 рокох роботи Екуменскей гуманитарней орґанизациї у Новим Садзе.

На Култури и просвити мож пречитац же як було керестурским ґимназиялцом на интеркултуралней черанки у Швайцарскей, а Людзе, роки, живот пише о Джуньових, Веруни и Владови з Нового Орахова.

На Спорту мож пречитац о замеркованих резултатох спортистох у Шидзе.

И у тим чишлє рубрика Горуци тепши, а як додаток вишло Литературне слово.